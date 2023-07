Una bombola Gpl che si trovava sul balcone di un’abitazione è esplosa all’improvviso per il forte caldo. E’ successo, questa mattina, in via Giovanni XXIII a Favara. La deflagrazione, per fortuna, non ha causato danni a persone o cose. Sono stati i residenti della zona a lanciare l’allarme al 112. In casa, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, c’era la proprietaria.

La donna non avrebbe riportato conseguenze. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che, giunti sul posto, hanno messo in sicurezza l’area interessata. La bombola era sul balcone di casa, collegata ad un impianto interno all’appartamento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Tenenza di Favara per gli accertamenti del caso.