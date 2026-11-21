Un lungo elenco di sopraffazioni, violenze fisiche e pesanti intimidazioni, estese persino ai familiari pur di piegare la volontà della vittima. Ha confermato punto per punto il quadro accusatorio, davanti ai giudici del Tribunale di Agrigento, la giovane donna che ha denunciato l’ex compagno trentenne. Nel corso dell’udienza, la ragazza ha ripercorso le tappe di quella che si sarebbe trasformata in una vera e propria spirale di terrore domestico.

Rispondendo alle domande in aula, la parte offesa ha ribadito di essere stata picchiata, trattenuta contro la propria volontà all’interno dell’abitazione e fatta oggetto di continue minacce di morte da parte dell’imputato. Un clima di paura costante volto a isolarla e a impedirle di reagire o chiedere aiuto. La furia del trentenne, secondo quanto emerso nel dibattimento, non si sarebbe fermata alla sola compagna.

Un passaggio centrale dell’udienza ha riguardato infatti un violento episodio avvenuto ai danni della madre della giovane. La donna sarebbe stata presa di mira con gravi intimidazioni e poi aggredita fisicamente: durante la colluttazione, l’uomo l’avrebbe strattonata con tale violenza da strapparle alcune ciocche di capelli, un dettaglio drammatico che aveva trovato riscontro oggettivo, quando i carabinieri intervenuti avevano rinvenuto i capelli sul luogo dell’aggressione.

L’uomo, che risponde a vario titolo delle accuse di maltrattamenti in famiglia e aggressioni, ha respinto gli addebiti contestando la ricostruzione fornita in aula dalla ex compagna. Attualmente nei suoi confronti resta in vigore la misura cautelare del divieto di avvicinamento sia alla ragazza che alla madre, disposta per tutelare l’incolumità delle due donne in attesa che il processo faccia il suo corso.

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