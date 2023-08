Nella suggestiva cornice del Ristorante Mabel, situato in via Atenea, gli amanti della buona musica avranno l’opportunità di godersi una serata indimenticabile all’insegna del Jazz. Giovedì 24 agosto alle 20:30 prenderà il via una coinvolgente serata live, arricchita dalle straordinarie performance musicali della talentuosa cantante Viviana Zarbo e del pianista Rodolfo Pagano. Sarà un’occasione imperdibile per immergersi nella magia di note avvolgenti e improvvisazioni sorprendenti. L’evento promette di regalare emozioni uniche, invitando tutti gli appassionati e non solo a partecipare a questa esperienza musicale di alto livello.



Inoltre, il Ristorante Mabel non solo offre un’esperienza musicale eccezionale, ma anche una proposta culinaria fuori dal comune. Il locale si distingue per la sua variegata selezione di piatti di cucina nazionale e internazionale, tra cui spiccano prelibatezze come l’anatra e il pesce del Mediterraneo. L’attenzione alle materie prime di alta qualità è una caratteristica distintiva di Mabel, garantendo un’esperienza gastronomica indimenticabile. I commensali avranno la possibilità di godersi la loro cena sia all’aperto, immersi in un’atmosfera suggestiva, che all’interno, avvolti dall’eleganza dell’ambiente. Un connubio perfetto tra eccellenza musicale e culinaria attende coloro che sceglieranno di partecipare a questa serata straordinaria.