Aica, sit-in di protesta di lavoratori e Cartello Sociale in prefettura

Sit-in di protesta dinanzi alla Prefettura, questa mattina, dei lavoratori di “Aica”, e del Cartello Sociale della provincia del Agrigento, per richiamare l’attenzione sulla situazione che si è venuta a creare nella gestione del servizio idrico integrato in provincia, e per chiedere certezze sul futuro della società. E’ stato invocato ancora una volta l’intervento del prefetto Maria Rita Cocciufa, che già in altre occasioni aveva messo attorno ad tavolo rappresentanti dell’assemblea, dell’Ati e del Consiglio di amministrazione.

A preoccupare i lavoratori sono i dissidi interni alla stessa Aica e soprattutto la mancanza di liquidità che potrebbe causare dei ritardi nei pagamenti degli stipendi ai dipendenti. I sindacati, una delegazione di Aica e del Cartello Sociale, sono stati ricevuti dal vicario del prefetto, Giovanna Termine, e dal capo di gabinetto del prefetto Elisa Vaccaro, che hanno garantito l’impegno della Prefettura per scongiurare la paralisi del servizio idrico.