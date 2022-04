L’intera redazione e tutto lo staff di AgrigentoOggi esprimono il più sentito cordoglio e le più sincere condoglianze al Presidente della Seap Dalli Cardillo Aragona, Nino Di Giacomo per la scomparsa del papà, Giuseppe. Il nostro giornale, con in testa il direttore, Domenico Vecchio, si stringe intorno alla famiglia Di Giacomo in questo momento di dolore.