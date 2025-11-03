I carabinieri in servizio in provincia di Agrigento, in occasione delle due festività dello scorso fine settimana, hanno intensificato i servizi di prevenzione e controllo del territorio con diverse pattuglie delle Compagnie e Stazioni dipendenti, unitamente alle sezioni Radiomobile. L’attività ha avuto luogo particolarmente nei centri con maggiore afflusso di persone e nei luoghi di aggregazione.

Nel corso dei servizi, svolti tra venerdì e domenica, sono stati complessivamente identificate e controllate alcune centinaia di persone, decine di esercizi pubblici e attività commerciali, nonché elevate varie sanzioni per violazioni al Codice della Strada (tra cui eccesso di velocità, mancata revisione e infrazioni varie). Nel corso del servizio, a Licata, i militari hanno sorpreso una persona in possesso di un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro.

In un altro episodio, in una strada del centro urbano licatese, una pattuglia è intervenuta a seguito della presenza di un gruppo di giovani con il volto travisato da passamontagna e armati di mazze da baseball, sorpresi mentre tentavano di danneggiare veicoli parcheggiati e la vetrina di un esercizio commerciale. I militari li hanno immediatamente bloccati, sequestrando le mazze utilizzate e denunciando i responsabili alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Sempre a Licata, è stato altresì controllato un venditore ambulante che esponeva per la vendita ortaggi privi di idonea documentazione di tracciabilità. La merce, pari a complessivi 216 kg. di prodotto, è stata sequestrata e successivamente avviata allo smaltimento tramite autocompattatore.

