Si è svolta oggi l’Assemblea dei sindaci di Aica – Azienda Idrica Comuni Agrigentini, alla presenza dei primi cittadini soci, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Consiglio di Amministrazione e del direttore generale, segnando una tappa di assoluto rilievo nel percorso di consolidamento e rilancio dell’azienda. Nel corso dei lavori sono stati approvati all’unanimità dei presenti una serie di documenti fondamentali che definiscono, in modo organico e coerente, la nuova governance, la sostenibilità economico-finanziaria e la visione strategica di Aica per i prossimi anni.

I documenti approvati

Bilancio di esercizio 2024. Un atto di trasparenza e responsabilità che fotografa in modo veritiero la situazione economica e patrimoniale dell’azienda, restituendo certezza dei dati, affidabilità contabile e piena tracciabilità delle scelte gestionali.

Bilancio di previsione 2025–2027. Lo strumento che consente ad Aica di programmare con rigore le attività operative, gli investimenti e la gestione corrente, garantendo equilibrio finanziario, sostenibilità e continuità del servizio.

Piano Industriale 2025–2035. Il cuore strategico del nuovo corso aziendale: un documento di lungo periodo che definisce investimenti, priorità infrastrutturali, efficientamento energetico, digitalizzazione, riduzione delle perdite idriche, innovazione tecnologica e rafforzamento della capacità gestionale del servizio idrico integrato.

Bilancio di sostenibilità 2024–2025. Aica si dota di uno strumento moderno che misura e rende pubblici gli impatti ambientali, sociali ed economici dell’azione aziendale, rafforzando il rapporto di fiducia con cittadini, istituzioni e territorio.

Relazione sui flussi di cassa 2026–2028. Un documento essenziale per garantire solidità finanziaria, pianificazione dei fabbisogni e capacità di sostenere nel tempo gli impegni assunti, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Nuovo logo aziendale. L’approvazione della nuova identità visiva rappresenta non solo un cambiamento di immagine, ma il segno concreto di una discontinuità con il passato e l’avvio di una fase nuova, fondata su trasparenza, legalità, innovazione e servizio pubblico.

Una governance unita e responsabile. L’Assemblea ha evidenziato una forte unità di intenti tra l’Assemblea dei sindaci, il Consiglio di Amministrazione e il direttore generale, a testimonianza di un metodo di lavoro condiviso, responsabile e orientato esclusivamente all’interesse pubblico.

“L’approvazione contestuale di tutti questi documenti rappresenta un passaggio storico per Aica. Significa dotare l’azienda di basi solide, strumenti chiari e una visione di lungo periodo. È il risultato di un lavoro serio, corale e trasparente, che mette finalmente ordine e prospettiva in un settore strategico per il territorio”, dichiara la presidente del CdA Danila Nobile. Il direttore generale Francesco Fiorino sottolinea come “la programmazione economico-finanziaria e industriale approvata oggi consenta ad Aica di operare con maggiore efficacia, credibilità e capacità di investimento, rafforzando il servizio ai cittadini e la sostenibilità dell’azienda nel tempo”.

“Il lavoro svolto in sinergia con il Consiglio di Amministrazione e con il direttore generale dimostra che, quando c’è condivisione degli obiettivi e senso di responsabilità, è possibile costruire un percorso solido e credibile. Come Assemblea dei Sindaci, confermiamo il nostro pieno sostegno a questo nuovo corso, nella consapevolezza che solo attraverso una governance unita e una programmazione chiara si possono affrontare le sfide strutturali del servizio idrico e tutelare concretamente i cittadini”, conclude il presidente dell’Assemblea dei sindaci Salvatore Di Bennardo.

