In occasione del voto di fiducia al Governo sulla Legge di Bilancio, è stato approvato l’Ordine del Giorno, a firma del deputato agrigentino, Calogero Pisano, per destinare risorse straordinarie all’emergenza idrica della provincia di Agrigento. Un atto concreto che impegna il Governo a valutare di riservare una quota delle risorse della politica di coesione 2021–2027 alla gestione e al potenziamento delle infrastrutture idriche, a beneficio dell’Aica e dei comuni più colpiti. “Sappiamo tutti quanto sia grave la situazione: perdite superiori al 50%, reti obsolete, disagi quotidiani per famiglie e imprese – afferma Pisano -. Proprio per questo, l’approvazione di questo OdG rappresenta un segnale politico forte e chiaro: il territorio agrigentino non è solo e l’emergenza idrica va affrontata in modo strutturale e definitivo. Un ringraziamento al Governo Meloni e ai colleghi della Camera per la sensibilità dimostrata”.

Aica accoglie con favore l’approvazione, da parte della Camera dei Deputati, dell’Ordine del Giorno che impegna il Governo a valutare la destinazione di risorse straordinarie a sostegno dell’emergenza idrica nella provincia di Agrigento, nell’ambito della politica di coesione 2021–2027. “Il provvedimento rappresenta un segnale istituzionale importante per un territorio che da anni sconta criticità strutturali legate a reti idriche obsolete, perdite elevate e disservizi che incidono quotidianamente sulla qualità della vita di cittadini e imprese”, scrive Aica in una nota.

“Aica ringrazia l’onorevole Calogero Pisano per l’attenzione dimostrata verso il sistema idrico agrigentino e per il lavoro svolto in sinergia istituzionale, che ha contribuito a portare il tema all’attenzione del Parlamento nazionale – continua la nota -. Un’azione che si inserisce in un percorso condiviso volto a individuare soluzioni strutturali e durature. Le risorse che potranno essere rese disponibili, trattandosi di fondi a carattere straordinario e a fondo perduto, costituiranno un supporto determinante per accelerare gli interventi di ammodernamento delle infrastrutture, migliorare l’efficienza del servizio e rafforzare la sostenibilità economica del gestore pubblico”.

“Ogni risultato che consente di rafforzare il servizio idrico pubblico – dichiarano la presidente del CdA Danila Nobile e il direttore generale Francesco Fiorino – è frutto di un lavoro corale, che vede coinvolti i livelli istituzionali locali e nazionali, nel rispetto dei ruoli e con un unico obiettivo: garantire ai cittadini un servizio più efficiente, moderno e affidabile». Aica conferma il proprio impegno quotidiano nel proseguire il percorso di risanamento, programmazione e investimenti avviato negli ultimi mesi, nella consapevolezza che solo attraverso collaborazione istituzionale, responsabilità e visione di lungo periodo sia possibile superare definitivamente l’emergenza idrica nel territorio agrigentino.

