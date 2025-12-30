Tutto pronto per la notte più lunga dell’anno ad Agrigento, e cresce l’attesa per il concerto di Capodanno con Noemi in piazza Marconi, a partire dalle 23. Per la giornata del 31 dicembre è stata firmata l’ordinanza della polizia locale con una serie di provvedimenti temporanei per regolare la viabilità e garantire la sicurezza. Dalle 7 del mattino sarà vietata la sosta con rimozione in piazza Pirro Marconi, dove dalle 21 scatterà anche il divieto di circolazione per tutti i veicoli.

Al viale della Vittoria, dalle 14 sarà vietata la sosta su entrambi i lati e dalle 21 sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra la curva della Salita Coniglio e piazza Marconi. Alla stessa ora, all’altezza dell’ex caserma dei vigili del fuoco, sarà interdetto il transito in direzione piazza Marconi, con eccezione per residenti e veicoli che trasportano persone con disabilità. In via Francesco Crispi, dalle 21 sarà vietato il transito in direzione piazza Marconi sia all’altezza dell’hotel della Valle sia all’incrocio vie Crispi-Sturzo. In via delle Torri, dalle 14 scatterà il divieto di sosta con rimozione e dalle 21 il divieto di transito nel tratto compreso tra il trivio delle Torri e piazza Marconi, ad eccezione dei mezzi autorizzati dell’organizzazione.

In via Empedocle, dalle 21 sarà vietato il transito in direzione piazza Marconi all’altezza del tunnel Piedigrotta, con deroga per residenti e veicoli che trasportano persone con disabilità. In via Acrone, dalle 14 sarà vietata la sosta con rimozione nel tratto tra via Esseneto e via Callicratide fino a piazza Marconi, mentre dalle 21 scatterà il divieto di transito, consentito solo a chi deve raggiungere il parcheggio della stazione ferroviaria. In piazza Vittorio Emanuele, dalle 21 sarà vietata la circolazione in direzione piazza Marconi all’altezza della caserma dei carabinieri, con possibilità di svolta a destra per via Gioeni. In piazza Aldo Moro, dalle 14 sarà vietata la sosta nel tratto tra la Prefettura, Centro Estetica e banca Unicredit, mentre dalle 21 sarà chiuso al traffico con sbarramenti all’altezza della Prefettura e nei tratti laterali.

Durante la manifestazione sarà consentito l’accesso ai mezzi del servizio pubblico di piazza, agli autobus urbani ed extraurbani, alle forze dell’ordine, ai mezzi di soccorso e antincendio, oltre ai veicoli autorizzati dell’organizzazione. Le aree di parcheggio individuate dal Comune di Agrigento per il pubblico sono piazzale Rosselli, il parcheggio pluripiano di via Empedocle, via Gramsci, piazzale del cimitero di Bonamorone, piazzale Ugo La Malfa e via Manzoni, zona stadio Esseneto.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp