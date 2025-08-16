In diversi territori della provincia di Agrigento la giornata di Ferragosto ha registrato temperature dai 30 ai 36 gradi e com’era prevedibile masse di giovani, famiglie con bambini al seguito e coppie anziane hanno affollato le spiagge del licatese, di San Leone. Stesso scenario da Porto Empedocle a Sciacca. Migliaia e migliaia di persone hanno trascorso il giorno di festa tra bagni e tuffi in mare o sotto l’ombrellone a ripararsi dal sole caldo.

A Lampedusa strutture ricettive piene e turismo che non sembra accusare contraccolpi dalle notizie delle tragedie del mare che avvengono a pochi chilometri dalle spiagge super affollate. Un ferragosto però con un fuori programma nei lidi di Realmonte, Siculiana, Porto Empedocle, Montallegro e Cattolica. Nel tardo pomeriggio nuvoloni minacciosi hanno coperto improvvisamente il sole ed è iniziata a cadere la pioggia, copiosa, per poche decine di minuti, il tempo giusto per prendere ombrellone e asciugami e scappar via.

Le previsioni meteo avevano annunciato possibili rovesci a carattere temporalesco, intensi e localizzati. In alcune zone dell’Agrigentino a venir giù anche la grandine con chicchi grandi come noccioline. In una spiaggia di Realmonte decine di auto parcheggiate in un’area sterrata sono rimaste impantanate e i bagnanti per tornare a casa hanno dovuto chiamare in soccorso i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i carri attrezzi.

