Agrigento, via dei Fiumi ancora chiusa: Piparo sollecita AICA, «La strada va riaperta entro pochi giorni»

Il consigliere comunale chiede tempi certi per completare gli interventi sulle reti idriche e fognarie e ripristinare la circolazione tra via Cavalieri Magazzeni e viale Cannatello.

AGRIGENTO – Accelerare gli interventi in via dei Fiumi e restituire la strada alla circolazione nel giro di pochi giorni. È la richiesta che il consigliere comunale Gerlando Piparo rivolge ad AICA, sollecitando la conclusione delle lavorazioni necessarie al ripristino della viabilità in un tratto importante per i collegamenti tra via Cavalieri Magazzeni e viale Cannatello, in direzione Villaggio Mosè.

La chiusura della strada continua a provocare disagi ai residenti e agli automobilisti che percorrono quotidianamente questa direttrice. Una situazione sulla quale Piparo chiede di intervenire con urgenza, definendo tempi precisi per completare i lavori e consentire la riapertura.

A rendere particolarmente delicato l’intervento è la presenza, all’interno dello stesso scavo, di tre diverse infrastrutture: una tubazione di tipo Armco per il deflusso delle acque meteoriche, una condotta idrica e una condotta ad anelli per il convogliamento delle acque nere.

La compresenza delle reti richiede un intervento tecnico coordinato, che garantisca il corretto funzionamento delle infrastrutture prima di procedere al ripristino della sede stradale e alla riapertura in sicurezza.

Da qui la richiesta di Piparo ad AICA di completare nel più breve tempo possibile le lavorazioni di propria competenza, raccordandosi con gli uffici comunali per stabilire un cronoprogramma preciso.

«Via dei Fiumi rappresenta un collegamento essenziale per la mobilità della zona. Il protrarsi dell’interruzione determina disagi ai residenti e a quanti percorrono quotidianamente questa direttrice. Occorre quindi agire nel giro di qualche giorno, mettendo in campo tutte le attività necessarie per restituire la strada alla circolazione nel più breve tempo possibile», afferma il consigliere comunale.

Piparo chiede inoltre un riscontro concreto da parte dell’azienda idrica, con indicazioni chiare sui tempi di completamento dei lavori.

«Ai cittadini dobbiamo garantire una soluzione duratura e il rapido ritorno alla normale viabilità», conclude.

La richiesta è dunque quella di accelerare il coordinamento tra AICA e Comune, per superare le criticità tecniche ancora presenti e consentire la riapertura di una strada importante per la viabilità della zona sud di Agrigento.

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