Dopo le polemiche e le settimane di attesa, arriva la convocazione della commissione consiliare competente. All’ordine del giorno un aggiornamento sulla refezione scolastica e l’audizione dell’assessore Elisa Torregrossa. Ma resta senza risposta la domanda delle famiglie: quando ripartirà il servizio?

La mensa scolastica torna nell’agenda del Consiglio comunale di Agrigento. La Quinta Commissione è stata convocata per domani, giovedì 5 novembre, con all’ordine del giorno anche un aggiornamento sulla situazione della refezione scolastica.

A chiarirlo è stata l’assessore comunale Elisa Torregrossa, che ha precisato come la convocazione non sia ancora visibile sul sito istituzionale per una questione organizzativa legata alla nomina della segretaria della commissione.La seduta prevede l’audizione della stessa Torregrossa, chiamata a riferire sulle questioni di propria competenza. Tra gli argomenti inseriti nell’ordine del giorno figura espressamente lo «stato dell’arte sulla situazione della mensa scolastica».La Quinta Commissione, presieduta da Laura Vento e composta da Cristian Licata, Elvira Mangione e Alessia Cantone, è quella competente in materia di Pubblica istruzione. L’incontro di domani rappresenta quindi un primo momento di confronto istituzionale su una vicenda che continua a creare disagi a numerose famiglie agrigentine.

Il nodo resta la ripartenza del servizio

La refezione scolastica non è ancora stata riattivata e, nonostante le sollecitazioni delle ultime settimane, non è stata comunicata una data certa per il ritorno dei pasti nelle scuole. La questione era già finita al centro di un’interrogazione del consigliere comunale Costantino Ciulla, che aveva chiesto chiarimenti sui ritardi, sulle procedure di affidamento e sui tempi di riattivazione. Anche Gerlando Grech, esponente di Controcorrente Agrigento, aveva richiamato l’attenzione sulle difficoltà legate al bilancio comunale. Il 27 ottobre la Giunta ha approvato lo schema del bilancio di previsione 2026-2028, ma il provvedimento deve ancora completare il proprio iter e non equivale all’aggiudicazione di una nuova gara per la mensa.Resta inoltre da approfondire il ruolo della Quarta Commissione, competente in materia di Bilancio e finanze, per gli aspetti economici e le risorse necessarie a garantire il servizio.

Le famiglie aspettano risposte

Intanto, dall’inizio dell’anno scolastico, i genitori sono costretti a organizzarsi autonomamente per garantire il pranzo ai figli, con difficoltà particolarmente rilevanti per gli alunni che frequentano il tempo prolungato. La seduta di domani potrà essere l’occasione per fare chiarezza sulle cause dei ritardi e conoscere gli sviluppi della procedura. La convocazione della commissione è un primo passo, ma non basta a risolvere il problema. Le famiglie aspettano soprattutto una risposta concreta: quando tornerà la mensa scolastica ad Agrigento? È questa la data che ancora manca e che l’amministrazione comunale dovrebbe finalmente indicare.

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