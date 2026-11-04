Via dei Fiumi, fermata la perdita d’acqua. Licata: «È bastata una valvola, perché non farlo prima?»

La strada resta al centro dell’attenzione dopo la chiusura provocata dal nubifragio del 19 settembre. Il consigliere comunale di Forza Italia torna sul caso: «A Maddalusa l’acqua manca e qui è stata persa per strada. Chiediamo rispetto».

AGRIGENTO – Tiene ancora banco la vicenda di via dei Fiumi, al Villaggio Mosè, chiusa al transito dopo il violento nubifragio del 19 settembre scorso, quando il cedimento della carreggiata e l’apertura di una profonda voragine avevano imposto l’interdizione della strada.

Sul caso torna il consigliere comunale di Forza Italia Cristian Licata, che nelle scorse settimane aveva già presentato un’interrogazione urgente chiedendo chiarimenti sui tempi degli interventi e sulle rispettive competenze di Comune e AICA.

Questa volta Licata richiama l’attenzione sulla perdita d’acqua presente nella zona interessata dal dissesto. Secondo quanto riferisce il consigliere, il flusso sarebbe stato finalmente interrotto attraverso l’installazione di una valvola.

«Da come si può vedere dal video, l’acqua che si vedeva cadere nel fosso è stata finalmente fermata. Come? Mettendo una semplice valvola. Una cosa da due minuti», afferma Licata.

Da qui la contestazione sui tempi dell’intervento: «Mi chiedo perché tutta quell’acqua sia stata persa per strada e perché alla valvola non si sia pensato prima. Perché tutto quel tempo?».

Licata collega la vicenda alla situazione vissuta nella vicina contrada Maddalusa, dove da mesi resta particolarmente delicato il problema dell’approvvigionamento idrico.

«A Maddalusa l’acqua manca, si centellina, si aspetta. Vedere questo scempio è un’offesa alla dignità delle persone. Chiediamo rispetto. Non è difficile, basta volerlo», conclude il consigliere.

La vicenda di via dei Fiumi resta comunque aperta. La strada rappresenta un importante collegamento tra Villaggio Mosè, Cannatello, Zingarello e San Leone e la sua chiusura, ormai prolungata, continua a provocare disagi alla circolazione. Al centro resta soprattutto la necessità di completare gli interventi sui sottoservizi e procedere alla messa in sicurezza e al ripristino della carreggiata.

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