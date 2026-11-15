Il Ragusa ha superato la Castrum Favara per 1-0 grazie a un calcio di rigore trasformato da Golfo al 74′, in una gara caratterizzata da un primo tempo equilibrato e dalle proteste ospiti per un episodio arbitrale reclamando un rigore. Subito lo svantaggio, i ragazzi guidati da mister Antimo Iunco hanno una reazione d’orgoglio e si sono riversati in avanti alla ricerca del pari.

Nonostante gli sforzi nel finale, però, il muro difensivo del Ragusa ha retto l’urto e per i gialloblù non c’è stato nulla da fare. Il risultato è rimasto inchiodato sull’1-0 fino al triplice fischio finale. Per la Castrum Favara suona ora un campanello d’allarme: la situazione, adesso, si fa davvero dura.

I risultati del campionato di serie D – girone I 12° giornata: Licata – Milazzo 2-0 (Una rete per tempo di Marchese e Cappello); Nissa – Enna 3-0; Ragusa – Castrum Favara 1-0 (Rete di Golfo al 74′ su rigore); Reggina -Sambiase 3-2; Trapani – Athletic Club Palermo 3-3; Vibonese – Modica 4-0; Vigor Lamezia – Gela 0-0; Avola – Digiesse PraiaTortora 1-1; Nuova Igea – Siracusa 2-2.

Classifica serie D – girone I: Reggina 29; Vibonese 27; Sambiase 26; Digiesse PraiaTortora 21; Nuova Igea Virtus, Avola e Milazzo 19; Licata 17; Gela (-1) 16; Siracusa (-7) e Nissa e Athletic Club Palermo 15; Modica 13; Trapani (-5) 10; Vigor Lamezia 9; Castrum Favara 8; Ragusa 6; Enna 3.

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