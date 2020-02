A proposito di un prete di Cammarata a cui a Favara è stata dedicata una via…

Da qualche giorno, per motivi vari, non ho seguito con la dovuta attenzione i problemi locali. Oggi terminata la celebrazione della Messa, durante la quale la pagina biblica del giorno invitava a riflettere sulla sapienza di Salomone – (re d‘Israele al quale era stato concesso un cuore capace di ascolto, dono da considerare non privilegio personale ma un bene per tutto il suo popolo) – leggo notizie sulla realtà sociale locale e favarese in particolare.

Resto subito colpito da diversi titoli significativamente polemici verso l’Amministrazione Comunale di questa martoriata Favara, in merito alla recente delibera sull’intitolazione di diverse vie. Si parla di anche “buco nero”… soprattutto per la mancata intitolazione di una via a Calogero Marrone e poi complessivamente al fatto di avere del tutto trascurato e dimenticato “i suoi figli migliori”, che con tanti sacrifici hanno contributo a rafforzare la cultura della libertà e della democrazia in Italia, e dei quali, tra l’altro, si dice che una qualificata Commissione anzitempo aveva presentato un elenco ben dettagliato e preciso.

E quindi diverse amare considerazioni, la più grave delle quali, forse anche un po’ eccessivamente ingenerosa, quella per l’A.C. di“non saper collaborare e dialogare con le parte sociali che, “a torto”, ritiene avverse a prescindere”

Senza volere indurre nessuno a volere minimamente ipotizzare di volermi ergere a giudice della controversia posta in questi termini, è mio vivo desiderio però spezzare una lancia per unire la mia povera voce a quella di quanti, molti che, anche senza scrivere nulla e magari restando assolutamente muti, auspicano, per il bene comune di questa martoriata nostra Favara, una ritrovata capacità di dialogo unitamente al coraggio di fare qualche eventuale passo indietro.

Leggo che tra i nomi delle 43 vie, figurano intitolazioni dedicate a pittori, scultori, architetti e scrittori, cantanti e cantautori, e quindi il nome di “un insegnante, un campiere, un soldato della prima guerra mondiale, un ex sindaco di Favara, un prete di Cammarata….”.

A cui dopo tale elenco l’autore dell’articolo aggiunge “tutte individualità di cui sarei curioso di conoscere le motivazioni che hanno spinto la Giunta Comunale e la Commissione ad avallarne l’intitolazione”.

Una frase quest’ultima messa tra virgolette che interroga tutti ed a cui ritengo che, sarebbe sorprendente se non fosse data pubblicamente risposta.

Incuriosito da parte mia del “prete di Cammarata” , del quale in questo momento sconosco il nome, tuttavia non mi viene difficile pensare, sicuro di non sbagliarmi, che si tratti dello stimato amico don Giuseppe Arcieri. Il quale – ne sono sicuro, nel caso in cui, come io mi auguro, venga accolta la richiesta di rivedere tutto e procedere ad aggiustamenti, sostituzioni e cambiamenti della delibera di intitolazione, dal cielo, per il bene comune, mette certamente a disposizione la Via che a Lui è stata intitolata.

E comunque intanto a me si offre l’occasione di dire qualcosa su questa nobile figura di sacerdote e di uomo, vissuto a Favara dal giorno della sua ordinazione presbiterale nel 1958 sino all’ottobre 1980, quando si è trasferito nella sua Cammarata, dove ha concluso la sua vita all’inizio del 2008.

Don Giuseppe ARCIERI, nato a Cammarata il 15.2.1933, è stato ordinato sacerdote da S. E. mons. Francesco Fasola, nella Basilica dell’Immacolata ad Agrigento il 31.5.1958. Nominato Vice-Rettore del Seminario Minore di Favara, nell’ottobre del 1963 diviene Parroco della Parrocchia Maria SS. Delle Grazie (alla Chiesa vecchia), l’odierna cosiddetta “Grazia vicina”, mentre iniziava in quel quartiere, denominato “Luna” l’espansione edilizia, che nell’arco di un decennio avrebbe assunto sostanzialmente le dimensioni attuali.

E per questo don Arcieri si preoccupò subito dell’elaborazione di un progetto per la costruzione di una nuova Chiesa, quella attuale, inaugurata nella seconda metà degli anni ’70. Grandi i sacrifici e le preoccupazioni che ha comportato la costruzione della nuova Chiesa. E quella della Grazia è stata la prima nuova Chiesa, seguita poi da S. Giuseppe Artigiano, costruita dai PP. Vocazionisti (dove per tanto tempo, essendo nei tempi di una rabbiosa contestazione, nei muri esterni, si leggeva a vista d’ occhio, in vernice nera la scritta – chiese + ospedali -)…. e, ultima nel tempo, dalla nuova Chiesa dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo.

Negli anni ’70 , anni difficili della contestazione , – anni in cui Favara si è trovata al centro di una effervescente situazione ecclesiale, con risonanza nazionale – P. Arcieri, nella sua qualità di coordinatore pastorale della zona, seppe svolgere con moderazione, prudenza ed equilibrio un ruolo di pacificazione e di invito alla serenità, puntando anzitutto ai valori fondamentali che seppe tutelare in ogni circostanza e mai sacrificare per convenienza di popolarità. Un atteggiamento ed un comportamento che gli procurarono subito e nel tempo la stima unanime.

Sacerdote di grande e profonda spiritualità, offriva per la sua Parrocchia e per Favara le sue sofferenze che mai lo hanno abbandonato nella sua vita di seminario e nella sua vita sacerdotale. Sofferenze , in taluni periodi ancora più accentuate, ma che non fermavano il suo zelo ed impegno apostolico, per la Parrocchia, per la città, per la Conferenza S. Vincemmo della quale per tanti anni è stato assistente spirituale saggio ed apprezzato.

Chi vi parla ha partecipato ai solenni funerali presieduti dall’Arcivescovo S.E. Mons. Carmelo Ferraro (nella foto) nella Chiesa madre di Cammarata, lunedì 14 gennaio 2008, ascoltando le numerose testimonianze della sua città natale di Cammarata, dove si era trasferito nell’ottobre del 1980.

Favara lo ha voluto ricordare successivamente il 31 gennaio, all’interno della Conferenza S. Vincenzo, che in quel giorno ogni anno festeggia il suo patrono S. Giovanni Bosco, grande figura di apostolo dei giovani ed educatore.

Diego Acquisto