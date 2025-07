Agrigento, “Tutta colpa di Solone” in scena stasera: ingresso libero fino ad esaurimento posti

Magistrati e avvocati portano sul palco la Costituzione al Teatro dell’Efebo

AGRIGENTO – Ingresso libero fino ad esaurimento posti per lo spettacolo “Tutta colpa di Solone”, che andrà in scena questa sera, martedì 9 luglio alle ore 21, al Teatro dell’Efebo nel Giardino Botanico di Agrigento. Un’occasione aperta a tutta la cittadinanza per assistere gratuitamente a un evento di alto valore civile e culturale.

Lo spettacolo, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Cirino e diretto da Giovanni Volpe, è promosso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento e dalla sezione distrettuale di Palermo dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), in collaborazione con il Libero Consorzio Comunale.

Sarà una serata in cui il teatro diventa strumento di riflessione collettiva sui grandi temi della democrazia, della legalità e della partecipazione. La narrazione – tra sogno, storia e impegno civile – nasce dalla penna del magistrato Andrea Cirino, che immagina un dialogo tra passato e presente a partire dalla figura di Solone, legislatore dell’antica Grecia.

Nel cast: Franco Bruno (Solone), Gioele Amato, Paolo Di Noto, Marcella Lattuca, Nicola Puleo, Daniele Fronda, Rosa Maria Montalbano, Pippo Crapanzano e Gero Galvano. Aiuto regia di Chiara Gervasi, musiche originali di Angelo Sanfilippo, produzione esecutiva a cura di Caterina Montalbano.

Apriranno la serata i saluti istituzionali del presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino, della presidente del COA Vincenza Gaziano e del presidente dell’ANM Palermo Giuseppe Tango, promotore dell’iniziativa.

Un appuntamento da non perdere, a ingresso gratuito, che unisce cultura, giustizia e cittadinanza attiva.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp