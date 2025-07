La società Pallamano Girgenti annuncia con grande soddisfazione il proprio reintegro nel campionato nazionale di Serie A Silver. Dopo una stagione esaltante nel campionato di Serie B, culminata con prestazioni di alto livello, la formazione guidata dal presidente Paolo Vella è pronta a tornare nella seconda serie nazionale. Il Consiglio Federale ha confermato la formula a due gironi da 10 squadre ciascuno, per un totale di 18 giornate di regular season, con partite di andata e ritorno. La promozione in Serie A Gold sarà garantita alle prime classificate di ciascun girone.

La Pallamano Girgenti è stata inserita nel Girone B, che comprende le seguenti squadre: Romagna, Camerano, Monteprandone, Lions Teramo, Chieti, Sannio, Serra Fasano, CUS Palermo, Haenna. Per celebrare il ritorno nella categoria superiore, la società ha convocato una conferenza stampa per venerdì 11 luglio alle ore 18:30, presso il centro sportivo Don Guanella. In quell’occasione sarà ufficializzata la notizia e illustrati i programmi in vista della nuova stagione.

