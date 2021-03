Agrigento tra presente e futuro, Cimino: occorre una cabina di regia (VIDEO)

“Agrigento tra presente e futuro”, intervista ad Alfonso Cimino (VIDEO)

Progetto sanatorie, Urban Center, ztl in via Duomo e PRG. Il presidente dell’Ordine degli Architetti Alfonso Cimino, torna a parlare di presente e futuro della città di Agrigento. Lo spunto di riflessione, nell’intervista del direttore responsabile di AgrigentoOggi Domenico Vecchio, nasce dalla notizia dell’approvazione del Progetto finalizzato al potenziamento dell’attività istruttoria connessa al rilascio dei Titoli Edilizi in sanatoria con riferimento alle istanze che saranno presentate dal 2021 al 2025. “La delibera -specificano dal comune- oltre al coinvolgimento del personale interno al Comune di Agrigento e soprattutto Indirizzata ai professionisti esterni, iscritti all’albo con specifica qualifica nel settore delle sanatorie edilizie, che dovranno inviare la loro manifestazione di interesse secondo il modulo allegato alla delibera.”