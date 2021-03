Akragas, via libera agli allenamenti di squadra

L’Akragas può tornare a calcare il verdissimo prato dell’Esseneto con allenamenti di squadra. E’ stato riconosciuto infatti, l’interesse nazionale, via libera agli allenamenti collettivi per le squadre di Eccellenza. Ora è ufficiale, l’Eccellenza è di interesse nazionale e potrà riprendere. Dopo la pubblicazione dei calendari e della lettera di sollecito inviato dal numero uno del Comitato Regionale della Lombardia Carlo Tavecchio al presidente della LND Cosimo Sibilia il Coni attraverso una nota ha riconosciuto l’interesse nazionale per la categoria Eccellenza, dando cosi il via libera ai campionati ma soprattutto agli allenamenti collettivi per le società partecipanti.