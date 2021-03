Ricevitoria fortunata

Il sei avrebbe fruttato una vincita da record, ben123 milioni di euro, una cifra da capogiro, da stravolgere la vita di intere famiglie.

Troppi soldi per la verità.

Ma non sappiamo se è di questo avviso ilgiocatore che ha centrato un cinque da 98 mila euro quando, invece, avrebbe potuto davvero sbancare il jackpot a disposizione degli scommettitori.

Con la combinazione 11 38 51 58 62 63 del concorso n. 33 di giovedì un fortunato giocatore, naturalmente anonimo, ha realizzato il cinque nella Edicola Tabacchi “Genova” in via Mazziniad Agrigento.

Anche se non milionaria la vincita è senza dubbioimportante visto che sfiora i centomila euro.

Come accade quasi sempre anche stavolta ci si interroga su chi possa essere il fortunato scommettitore ma è difficile risalire alla sua identità anche perché l’Edicola Tabacchi di Genova è una delle più note in città e si trova in un punto nevralgico all’imbocco del quartiere di Fontanelle e a due passi dal Palazzo di Giustizia.

“Si presume comunque – dice Francesco Genova titolare dell’esercizio – che si tratti di una persona della zona”.

E potrebbe essere considerato che gli abitanti di Fontanelle sono degli assidui frequentatori dell’Edicola che, tra l’altro, non è nuova a vincite importanti che hanno riguardato i biglietti del Gratta e Vinci.

La dea bendata, insomma, ha voluto bene i clienti dell’esercizio. E chissà che prima o poi da Francesco Genova non venga convalidata qualche schedina da far diventare protagonisti sia il locale che il quartiere agrigentino di Fontanelle.

Eugenio Cairone