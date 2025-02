Agrigento, con il suo splendido Acropoli dell’antica Akragas, si prepara a essere protagonista durante la Giornata Internazionale della Guida Turistica 2025, un evento che celebra le guide turistiche come ambasciatrici di pace. In programma dal 21 al 23 febbraio, l’iniziativa coinvolge città italiane e internazionali con visite guidate a tema, focalizzate sulla pace, la riconciliazione e la trasformazione.

Il tema scelto quest’anno, “Guide turistiche come ambasciatori di pace”, invita a riflettere sul valore della memoria storica e sulla forza della riconciliazione, utilizzando i luoghi della storia, come l’Acropoli di Akragas ad Agrigento, per raccontare le trasformazioni positive che seguono i conflitti. Le guide turistiche saranno impegnate a raccontare storie di pace, enfatizzando la bellezza dei luoghi e la loro evoluzione da campi di battaglia a simboli di speranza.

Questa edizione della Giornata, patrocinata da Italia Nostra, mira a valorizzare i siti meno conosciuti e a coinvolgere il pubblico locale in percorsi che celebrano il patrimonio culturale e le tradizioni. Un’occasione unica per riflettere sull’importanza di preservare il patrimonio e promuovere il dialogo interculturale, mentre le guide turistiche, con la loro competenza e passione, continuano a giocare un ruolo fondamentale nel promuovere un turismo sostenibile.

