Agrigento si prepara a un importante passo verso il miglioramento delle infrastrutture sportive cittadine. Sabato 22 febbraio, alle ore 11:00, presso lo Stadio Esseneto, si terrà una conferenza stampa di rilevante interesse. L’evento vedrà la partecipazione del Sindaco di Agrigento, dr. Francesco Miccichè, che illustrerà il decreto di finanziamento per la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione presso il celebre stadio comunale.

L’installazione del nuovo sistema di illuminazione rappresenta una tappa fondamentale per il rinnovamento e l’adeguamento delle strutture sportive della città, che potranno così ospitare eventi e competizioni anche nelle ore serali, aumentando la visibilità e l’attrattività di una delle location più importanti di Agrigento.

La conferenza stampa sarà un’occasione per approfondire i dettagli del progetto e per discutere le future prospettive di sviluppo legate a questa infrastruttura, destinata a rappresentare un polo di aggregazione e un punto di riferimento per gli sportivi e la comunità agrigentina.

Con l’auspicio di una partecipazione numerosa, l’invito è esteso a tutti i rappresentanti della stampa e ai cittadini interessati a conoscere meglio questo importante sviluppo per il futuro della città.

