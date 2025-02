Un altro capitolo di successo per Carmelo Pistritto durante la Casa Sanremo, il cuore pulsante di Sanremo 2025, dove l’arte della pizza siciliana ha trovato il suo posto d’onore. Con la sua esperienza pluriennale e la sua passione per il buon cibo, Carmelo Pistritto ha affascinato i tanti ospiti del festival con le sue creazioni culinarie che hanno conquistato tutti, da artisti a giornalisti e celebrità.

Le foto che ritraggono il pizzaiolo accanto a numerosi volti noti sono solo una parte del successo di Carmelo durante l’evento. Tra selfie e sorrisi, Carmelo ha servito delle pizze personalizzate, spesso decorando con parole come “Gaia” e “Giorgia”, che hanno suscitato tanto entusiasmo tra i presenti. Ma non è stato solo il suo talento in cucina a brillare; anche la sua personalità solare ha contribuito a rendere questo evento ancora più speciale.

Carmelo Pistritto, responsabile per il quinto anno consecutivo di Casa Sanremo insieme a Enzo Piedimonte, ha condiviso la sua soddisfazione per l’edizione appena conclusa: “L’ultimo anno è stato spettacolare, molto diverso da quello che ci aspettavamo. Con l’entrata di Carlo Conti, temevamo che il festival potesse risultare più statico rispetto alla dinamicità di Amedeo e Fiorello. Invece, ci siamo ricreduti: è stato un bellissimo Sanremo, e siamo rimasti tutti soddisfatti. Abbiamo avuto anche il piacere di portare la pizza a Carlo Conti. I The Kolors sono venuti a mangiare da noi, come molti altri, anche se purtroppo non abbiamo le foto. Posso confermare che la nostra partecipazione è stata un successo, e ci sarà la riconferma per il prossimo anno. Per allestire Casa Sanremo, abbiamo selezionato 25 pizzaioli da tutta Italia.”



Tra i momenti più apprezzati, ci sono stati gli incontri con alcune delle star del momento, che si sono goduti una pizza Pistritto in compagnia di Carmelo, spesso sorridendo con in mano una deliziosa focaccia calda. Il rapporto diretto con il pubblico e l’approccio informale di Carmelo Pistritto hanno reso la sua presenza un valore aggiunto per Casa Sanremo.

Un’altra caratteristica che ha reso il suo contributo così significativo è stata la capacità di adattarsi a tutti: dai giovani fan che si sono fermati a fare selfie, agli artisti che non hanno perso l’occasione di condividere un momento di gusto. Il tutto si è svolto all’interno di uno spazio che ha portato insieme la musica, il cibo e la cultura.

Carmelo Pistritto ha dimostrato ancora una volta che la pizza è un linguaggio universale, capace di unire tutti, dal pubblico di Sanremo ai personaggi più noti, creando una connessione che va oltre la musica e il palco. Con il suo stile inconfondibile, Carmelo ha fatto sentire tutti a casa, in un ambiente di calore, amicizia e, naturalmente, buon cibo.

Un evento che, come la pizza, è riuscito a mescolare tradizione, innovazione e un pizzico di magia. Con Carmelo Pistritto a Casa Sanremo, la pizza diventa un emblema di eccellenza siciliana, che ha reso ancora più indimenticabile il cuore del Festival di Sanremo 2025.

