E’ stato convalidato l’arresto del cinquantenne, residente ad Agrigento, che venerdì scorso ha creato il caos dopo essere scappato ad un posto di controllo dei carabinieri a Porto Empedocle. Il giudice del Tribunale di Agrigento, ha rimesso in libertà l’indagato, applicandogli la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per la firma e l’obbligo di dimora nel comune di residenza. L’uomo alla guida di una Fiat Panda non si è fermato all’Alt dei militari e accelerando s’è allontanato velocemente.

A folle velocità, e incurante dei gravi pericoli che potesse procurare, ha raggiunto San Leone, inseguito dalle pattuglie delle forze dell’ordine. Ha percorso il lungomare Falcone Borsellino e il viale delle Dune, ma giunto in prossimità della rotatoria di Cannatello, dopo avere sfiorato un carabiniere, ha finito la sua corsa impattato contro una Volante che aveva chiuso la strada.

Il fuggitivo è stato subito bloccato e arrestato per l’ipotesi di reato di resistenza a Pubblico ufficiale. Sia i due poliziotti che l’uomo sono rimasti feriti, per loro fortuna, non gravemente, e medicati all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Non è chiaro il motivo, ancora oggi, perché l’uomo stesse scappando.