L’assessore Roberta Lala e il consigliere Sandro Fanara hanno convocato ASP, Polizia Municipale, Ufficio Sanità, tecnici comunali, gestori del canile e associazioni animaliste.

Contrastare il randagismo e rafforzare le iniziative per la tutela e il benessere degli animali. Sono questi gli obiettivi del tavolo tecnico convocato per questa mattina, mercoledì 18 novembre, dall’assessore comunale alla Protezione Animali, Roberta Lala, e dal consigliere comunale Sandro Fanara.

Alla riunione, in programma negli uffici dell’assessorato, al terzo piano del Palazzo comunale, sono stati invitati i rappresentanti dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, con la Direzione generale e il Dipartimento di prevenzione veterinario, la Polizia Municipale, l’Ufficio Sanità del Comune, i tecnici comunali di reperibilità, il gestore del canile Sigma e l’associazione animalista Hope.

Tra i destinatari dell’invito figurano, per l’ASP, il direttore generale Alessandro Delle Donne, il dottor Girolamo Raso e il medico veterinario Giuseppe Leto. Per il Comune sono stati coinvolti l’assessore alla Polizia Municipale Michelangelo Lo Piparo, il comandante Maurizio Rabita, l’agente Alfonso Bonsignore e Mario Triassi dell’Ufficio Sanità. Invitati anche Riccardo Lauricella, per il canile Sigma, Laura Samaritano per l’associazione Hope e i tecnici comunali Giancarlo Savarino, Raimondo Salli e Franco Tuttolomondo.

L’iniziativa nasce dalla necessità di favorire un coordinamento tra le diverse realtà coinvolte, superando interventi isolati e promuovendo una strategia condivisa. Tra le priorità figurano il contrasto al randagismo, la definizione di azioni operative e il rafforzamento della collaborazione tra enti, servizi comunali e associazioni di volontariato.

Un confronto che punta a individuare modalità di intervento più efficaci nella gestione delle criticità, coniugando il rispetto e il benessere degli animali con le esigenze della comunità e del territorio. Gli esiti dell’incontro e le eventuali iniziative operative potranno chiarire quali misure l’amministrazione intende mettere in campo.

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