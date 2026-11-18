– Un gesto concreto per trasformare la passione sportiva in uno strumento di vicinanza e inclusione sociale. Con questo spirito EgoGreen ha scelto di scendere in campo al fianco della Caritas Diocesana di Agrigento, donando diversi abbonamenti per le partite casalinghe dell’Akragas SLP. I biglietti stagionali sono destinati a persone e nuclei familiari della città che stanno attraversando un momento di particolare fragilità economica, offrendo loro l’opportunità di vivere dal vivo le emozioni del calcio biancoazzurro.

L’iniziativa nasce direttamente dalla sensibilità del presidente di EgoGreen, Marcello Giavarini, confermando una visione aziendale in cui la responsabilità sociale d’impresa non resta una semplice dichiarazione d’intenti, ma si traduce in azioni tangibili a sostegno della comunità locale.

«Crediamo che tutti debbano avere la possibilità di vivere la passione dello sport, condividere un’emozione e sentirsi parte di una comunità – ha dichiarato il presidente Marcello Giavarini –. È un piccolo gesto, ma con un grande significato: perché anche una giornata allo stadio, il tifo e la gioia di una partita possono regalare preziosi momenti di spensieratezza e condivisione».

La consegna ufficiale degli abbonamenti si è svolta presso la sede EgoGreen al Villaggio Mosè. All’incontro hanno preso parte il District Manager dell’azienda, Salvatore Barresi, e il direttore della Caritas Diocesana di Agrigento, Valerio Landri, suggellando una sinergia importante tra il tessuto imprenditoriale e le realtà assistenziali del territorio. «Essere vicini al territorio significa, prima di tutto, essere vicini alle persone», ha concluso Giavarini, ribadendo l’impegno dell’azienda a favore del sociale ad Agrigento.

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