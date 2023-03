Agrigento, Sud Chiama Nord di Cateno De Luca nomina Giuseppe Di Rosa coordinatore provinciale (VIDEO)

Giuseppe Di Rosa è stato nominato “Coordinatore Provinciale delle liste di Cateno De Luca, Sud chiama Nord e Sicilia Vera” che hanno rappresentanza sia al parlamento regionale che a quello nazionale. Di Rosa, come ha spiegato in un’intervista non lascerà il ruolo in Codacons (GUARDA IL VIDEO). Sud chiama Nord questo pomeriggio 23 marzo, nel corso di una conferenza stampa presso Bar Portapò di piazzale Aldo Moro, ha illustrato anche le strategie in vista delle amministrative nei comuni della provincia chiamati al voto. E’ stata l’occasione anche per parlare della nuova campagna di tesseramento e della campagna del 2xmille.

Alla conferenza saranno presenti il coordinatore regionale di Sud chiama Nord Danilo Lo Giudice, il deputato Ismaele La Vardera e il leader di Sud chiama Nord on. Cateno De Luca.

La giornata nella provincia di Agrigento ha previsto anche una tappa nel comune di Castrofilippo presso il comitato elettorale della candidata sindaco Ilenia Dainotto.