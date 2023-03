Agrigento Cinema: tutti gli spettacoli della settimana

Sono tante le nuove uscite di questo weekend, tra quelle più attese si segnalano “Il viaggio leggendario” e “John Wick 4”.

Il viaggio leggendario

“Il viaggio leggendario” è un film d’avventura, diretto da Stefano Liguori, ispirato all’omonimo romanzo dei DinsiemE, ovvero gli youtuber Erick Parisi e Dominick Alaimo, che debuttano in quest’occasione sul grande schermo nel ruolo dei protagonisti.

Bastano una serata di pioggia da trascorrere in casa con gli amici guardando un horror, un corriere inaspettato che bussa alla porta per consegnare un pacco inatteso e un video gioco per catapultare i due protagonisti in una nuova dimensione, in un viaggio leggendario appunto. I due si troveranno ad affrontare varie peripezie nei tre regni di Camelot, Diamante e Atlantide, dove i sovrani pare che siano scomparsi, probabilmente a causa del piano architettato da un misterioso Consigliere. A un certo punto, nell’affrontare le rocombolesche vicissitudini Erick e Dominick non saranno più insieme, ma separati a causa della combutta tra il Dottor Timoti e il Dottor Giniu.

La trama de “Il viaggio leggendario” non spicca di certo per l’originalità, che a tratti, soprattutto nella parte iniziale, ricorda quella di “Jumanji”; basti pensare al gioco e alla dimensione nella quale vengono catapultati i protagonisti per averne una conferma, ma il resto è totalmente diverso seppure non mancano i richiami a topos della letteratura fiabesca e d’avventura, ma anche alla contemporaneità. Di certo non spetta a noi rivelare anticipatamente al pubblico ciò che accade nel film, anzi si preferisce lasciare tutto avvolto in un alone di mistero per invogliare gli spettatori ad essere coinvolti insieme ai protagonisti in un viaggio mitico, fiabesco e piacevole.

John Wick 4

L’altra attesissima uscita del weekend è “John WicK 4” con uno straordinario Keanu Reeves ancora una volta nei panni del noto protagonista.

Gli amanti della saga, che hanno seguito i 3 precedenti episodi, sanno già che John oramai è contro l’organizzazione segreta per cui lavora, la Gran Tavola, dalla quale cerca di allontanarsi definitivamente per riacquistare la libertà. L’impresa però non sarà facile, infatti Wick viaggerà in un lungo e in largo per tutto il pianeta, spostandosi attraverso il deserto del Sahara, Osaka, New York, Berlino per arrivare anche a Parigi per lo scontro finale contro il suo rivale.

Se a caratterizzare i precedenti episodi della saga è stata l’ironia degli autori che trapela attraverso i personaggi, e il protagonista in particolare, qui tutto appare decisamente più serio. Si potrebbe affermare anzi che questo John Wick a tratti potrebbe fare anche un po’ paura. Tutto è portato all’esasperazione: le scene degli scontri, gli effetti speciali, le scenografie e persino la durata di 2h e 49 minuti.

Di seguito si elencano le sale e gli orari in cui saranno proiettati gli spettacoli:

Cinema Concordia: “John Wick 4”, alle 18.00 e alle 21.00

Cinema multisala Ciak di Agrigento :

“Il viaggio leggendario”, alle 16.30 e alle 17.30;

“Educazione Fisica” alle 18.00 e alle 20.00;

“Shazam! La furia degli dei” alle 19.00 e alle 22.00

“L’ultima notte di amore” con un unico spettacolo alle ore 21.00