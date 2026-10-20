Agrigento, Spataro annuncia il question time: «Il sindaco chiarisca su rifiuti, Aica e Polizia municipale»

Il consigliere comunale riferisce di aver presentato interrogazioni su cinque fronti amministrativi. Nel mirino anche la pensilina di piazza Vittorio Emanuele e la fermata di piazzale Rosselli.

AGRIGENTO – Chiedere conto delle questioni amministrative ancora da chiarire e sollecitare una presa di posizione del sindaco. È questo l’obiettivo dichiarato dal consigliere comunale Pasquale Spataro in vista del question time previsto per il 22 ottobre. In un comunicato, l’esponente consiliare presenta l’appuntamento con una frase dal tono polemico: «La ricreazione è finita».

Spataro riferisce di aver rivolto al primo cittadino una serie di quesiti su temi diversi, che spaziano dagli interventi e dai servizi in città alla gestione di questioni strategiche per l’amministrazione comunale.

Tra gli argomenti sui quali il consigliere dichiara di aver chiesto chiarimenti figurano la pensilina di piazza Vittorio Emanuele e la fermata di piazzale Rosselli. Spataro indica inoltre la gara per la gestione dei rifiuti, i rapporti tra il Comune e Aica e quelli con la Polizia municipale, con particolare riferimento anche all’operato del corpo.

Sono questi, secondo quanto riportato nel suo comunicato, i punti sui quali il consigliere intende sollecitare risposte in aula. Spataro non nasconde le proprie aspettative rispetto al confronto con il sindaco e individua proprio nella seduta consiliare l’occasione per ottenere chiarimenti sugli atti amministrativi richiamati.

«Finalmente il 22 ottobre avremo l’occasione di sentire il sindaco prendere posizione su atti di amministrazione», afferma Spataro, spiegando così il significato politico che attribuisce all’iniziativa.

Il consigliere precisa inoltre che la seduta sarà aperta al pubblico e potrà essere seguita anche a distanza, attraverso la diretta streaming sulla piattaforma Consigli Comunali Cloud.

L’appuntamento consentirà di affrontare in sede consiliare le questioni indicate da Spataro. L’attenzione sarà rivolta alle risposte che il sindaco fornirà alle interrogazioni e agli eventuali chiarimenti sui temi sollevati dal consigliere.

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