A San Giovanni Gemini, la solenne elevazione della Chiesa Madre a Santuario Diocesano di Gesù Nazareno, promossa dall’Arciprete Arcuri, è stata accompagnata da un gesto di profonda sensibilità spirituale, artistica e umana della Professoressa Irene Catarella, che, permutando gli argenti di famiglia, ha donato al nuovo Santuario un nuovo calice con impressi i simboli di Gesù Nazareno e una nuova pisside che riprende la manifattura di quella ottocentesca oggi conservata nel tesoro del Duomo di Napoli, oggetti preziosi in argento 925 cesellati dal maestro argentiere Benedetto Gelardi. Il dono, compiuto in memoria dei nonni esempi di fede, cultura e solidarietà, trasforma un’eredità familiare in patrimonio spirituale e culturale condiviso. Durante la celebrazione del 14 settembre 2026, la pisside è stata portata all’altare dal sindaco Zimbardo, il calice dalla stessa Irene Catarella e sono stati utilizzati per l’occasione dall’Arcivescovo di Agrigento Damiano. In particolare, il calice è dedicato ai nonni paterni, il medico Francesco Catarella sempre pronto ad aiutare gratuitamente i bisognosi e la Dott.ssa Maria Italia Prosatore laureata in filosofia, devota a Santa Rita e studiosa di Sant’Agostino, mentre la pisside ai nonni materni, il Cavaliere Giuseppe Pellitteri ministro del Terz’Ordine Francescano Secolare della Sicilia Occidentale e di San Giovanni Gemini impegnato nel costante aiuto ai poveri e Donna Maria Lo Bue, raffinata signora che ha destinato parte del proprio corredo ai frati cappuccini.Il gesto racchiude simbolicamente il percorso di Irene Catarella, che ha fatto di memoria, parola, fede, educazione e servizio i fili conduttori della propria esistenza. Nata a Palermo il 19 giugno 1974 e profondamente legata a Cammarata per il padre professore Enzo Catarella e a San Giovanni Gemini, dove è residente, per la madre Insegnante Nazarena Pellitteri, manifesta fin da giovane una forte inclinazione per lo studio, il servizio per il prossimo, l’inclusione. A 18 anni insorge la sindrome di Ménière, con la quale convive per anni, una lunga prova che diventa consolidamento della fede e approfondimento dell’animo umano. Si laurea in Lettere all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con 110 e lode, dove ha svolto attività di assistenza e collaborazione scientifica e dove oggi è Cultrice di Teoria e Storia della Modernità Letteraria. Alla formazione letteraria affianca l’insegnamento di Italiano, Latino e Storia, il giornalismo, l’attività di missionaria digitale, gli studi di naturopatia, il counseling, la laurea magistrale in Psicologia e l’insegnamento alla Scuola di Teologia. Un percorso multidisciplinare nel quale letteratura, educazione, spiritualità, comunicazione e impegno sociale si intrecciano e in cui la poesia vuole custodire l’intimità dell’essere umano parlando anche alle nuove generazioni. Nel 2021 pubblica, infatti, con Giorgio Mondadori #Cantoanima, introducendo la “poesia dell’hashtag”, in cui il simbolo # diventa elemento linguistico capace di unire parole e concetti e generare neologismi. Da questa ricerca nasce il Movimento Letterario Interiorismo Universale, che concepisce la poesia come espressione di interiorità, spiritualità e amore, ma anche come voce degli ultimi e degli oppressi. Alla dimensione letteraria si aggiunge quella teologica ed educativa. Presidente dell’Azione Cattolica di San Giovanni Gemini, Consigliera Diocesana di Azione Cattolica e membro del settore Cultura del Comitato di Gesù Nazareno, Irene Catarella è stata nominata Interlocutore Referente ad quinquennium della PATH, la Pontificia Accademia di Teologia. Il suo impegno è rivolto al dialogo tra scuola e teologia e al portare la riflessione teologica nel mondo educativo. Ne è espressione Teologia della scuola, ideato e scritto da Irene Catarella nel 2026 insieme a Monsignor Antonio Staglianò e al Professor Jean Ehret. Alla Scuola di Teologia di base dell’Arcidiocesi di Agrigento insegna Teologia Morale, Storia della Chiesa, Morale della persona, Corpus Joanneum e Dottrina Sociale della Chiesa di cui è esperta tanto da pubblicare nel 2025 La Parola di Dio che cambia la storia. La Dottrina Sociale della Chiesa e le sfide del nostro tempo.Presidente FIDAPA di Cammarata-San Giovanni Gemini nel biennio 2017-2019, Irene Catarella ha promosso iniziative per donne, cultura e territorio. Dal 2021 al 2023 è stata Responsabile della Task Force Comunicazione del Distretto Sicilia FIDAPA. Nel 2018 ha fondato il Gruppo Storico Abatellis Branciforti Conti di Cammarata e Duchi di San Giovanni Gemini, per recuperare e divulgare la storia locale attraverso rievocazione e partecipazione, ma soprattutto per fare inclusione grazie alla presenza dei fantastici ragazzi eccezionalmente abili dell’Arca. La sua attività di divulgatrice passa inoltre da giornali, radio, televisione e podcast, oltre che da conferenze, eventi letterari, presentazioni e incontri nelle scuole.Alla luce di questo percorso, il dono al Santuario assume un valore che va oltre il gesto materiale. L’eredità ricevuta non resta confinata nei ricordi familiari, ma diventa un gesto pubblico di fede: la memoria personale diventa collettiva, l’argento di famiglia diventa oggetto liturgico, la sofferenza diventa sensibilità, la poesia diventa voce, l’insegnamento diventa servizio, la cultura diventa crescita e la fede diventa responsabilità. A questo si aggiunge un precedente significativo: Catarella aveva sostenuto il restauro dell’urna del Cristo morto della Chiesa Madre di San Giovanni Gemini, in memoria dello zio, il Vescovo di Piazza Armerina Antonino Catarella. La sua storia appare così come un incontro continuo tra letteratura e teologia, scuola e poesia, comunicazione e solidarietà, memoria familiare e impegno civile. L’argento ricevuto in eredità è stato trasformato senza cancellarne la memoria, diventando qualcosa di nuovo e continuando a custodire ciò da cui proviene. È forse questa la lezione più significativa: non lasciare che ciò che abbiamo ricevuto finisca con noi, ma trasformarlo in qualcosa capace di generare vita, bellezza, fede e bene per gli altri. Il dono di Irene Catarella al Santuario diventa così un atto di memoria che guarda al futuro.

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