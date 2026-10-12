È stata presentata questa mattina, nella sala riunioni dell’Asp, la seconda edizione della Camminata itinerante per la salute della donna, promossa dall’associazione Onde Rosa, presieduta da Silvia Failla Mulone, in programma domenica 18 ottobre in occasione della Giornata internazionale contro il cancro al seno.

La conferenza stampa è stata presenziata dal commissario straordinario dell’Asp Alessandro Delle Donne; dal direttore sanitario, Raffaele Elia; dal direttore amministrativo, Ersilia Riggi; dal direttore del dipartimento Cure primarie, Ercole Marchica; dalla responsabile del Centro gestionale Screening, Angela Matina; dall’assessore comunale, Roberta Lala; da Gabriella Schembri, dello staff di direzione dell’Asp, e, ovviamente dalla presidente, dal vicepresidente e dal componente di Onde Rosa, rispettivamente Silvia Failla Mulone, Antonio D’Anna e Marcello Mira.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Asp e il Comune, gode del patrocinio dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi), dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo), dell’Ordine dei farmacisti e della cooperativa Medicare che si occupa di assistenza domiciliare integrata.

“Anche quest’anno, per la Giornata Internazionale contro il cancro al seno, Agrigento si vestirà di rosa – dichiara la presidente di Onde Rosa, Silvia Failla Mulone – Insieme all’Asp, al Comune, a Medicare e agli Ordini professionali che ci hanno affiancato anche in questa edizione, vogliamo continuare a sensibilizzare e informare la cittadinanza. La formula resta invariata: cammineremo insieme ai medici dell’Asp che, attraverso le cuffie silent, forniranno informazioni preziose ai partecipanti. Quest’anno il percorso informativo partirà dalla prevenzione e dagli screening per arrivare alle varie fasi della presa in carico del paziente, con approfondimenti dedicati all’oncologia e ai percorsi di cura. Desidero inoltre ringraziare il presidente del Consiglio comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà, per la collaborazione e il supporto garantiti all’iniziativa”.

Nel corso della camminata i medici specialisti dell’Asp affronteranno i principali temi legati al contrasto del tumore al seno, dalla prevenzione e dai corretti stili di vita fino ai percorsi terapeutici, compresi chirurgia, radioterapia e assistenza oncologica.

“L’iniziativa raccoglie il nostro consenso perché consente di perseguire contemporaneamente tre obiettivi fondamentali per l’Asp: la prevenzione, la promozione dei corretti stili di vita e la divulgazione – afferma il commissario Delle Donne – Attraverso una semplice camminata domenicale riusciamo ad avvicinare la popolazione ai programmi di screening e a coinvolgere anche coloro che non hanno ancora aderito”. L’appuntamento, dunque, è fissato per domenica 18 ottobre alle ore 9 in piazza Cavour da dove si camminerà lungo il percorso compreso tra piazza Marconi, via Empedocle, via Atenea fino al ritorno in piazza Cavour. Il ricavato delle quote di iscrizione sarà devoluto all’Uoc di Senologia del San Giovanni di Dio.

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