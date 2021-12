Ad Agrigento si presenta “Bonjour Casimiro”, il nuovo libro di Alberto Samonà

“Bonjour Casimiro” approda ad Agrigento. La presentazione dell’ultimo libro di Alberto Samonà, organizzata dal Comune , è in programma martedì 28 dicembre, alle 18, al Palazzo dei Filippini.

Alberto Samonà, giornalista professionista e scrittore, ha al suo attivo numerosi libri (saggi e romanzi) che affrontano tematiche legate al Sacro e alla dimensione metafisica: dal maggio 2020 è anche assessore ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana della Regione Siciliana.

A moderare l’incontro sarà Roberto Bruccoleri, blogger di letteratura di viaggio e organizzatore di eventi letterari in città. Con lui interverranno: Beniamino Biondi, scrittore, poeta e critico cinematografico; la giornalista del Giornale di Sicilia Giovanna Neri e Gaspare Agnello, scrittore e critico letterario. Al termine della presentazione, l’Autore firmerà le copie del libro, che saranno disponibili su un apposito banchetto allestito in sala per chi volesse acquistarle.

“Bonjour Casimiro” è un romanzo che rappresenta un viaggio nell’universo del barone Casimiro, tra gnomi, ninfe, maghi, folletti e altri spiriti della natura che l’aristocratico artista affermava di incontrare durante le sue passeggiate per i giardini e la campagna della tenuta, eletta a luogo dell’anima dalla madre, Teresa Mastrogiovanni Tasca, la cui presenza domina incontrastata, in vita e dopo, come vero genius loci.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti, nel rispetto delle normative anticovid.