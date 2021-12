Canicattì, l’ex assessore Palermo aderisce a Forza Italia

L’ex assessore all’Ambiente del Comune di Canicattì, Umberto Palermo, aderisce a Forza Italia condividendo la linea politica del vice coordinatore regionale del partito, onorevole Riccardo Gtallo.

Palermo afferma: “Aderisco con convinzione ed entusiasmo ad un partito dai valori moderati e liberali che in provincia di Agrigento, grazie all’opera instancabile di attenzione e impegno per il nostro territorio da parte degli onorevoli Gallo e La Rocca Ruvolo, e al supporto dell’assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto, si radica e cresce di giorno in giorno con continue adesioni e interesse da parte di tanti operatori politici. Metto subito a disposizione del partito la mia esperienza amministrativa maturata nel corso degli anni, per rafforzare col mio piccolo contributo l’azione di Forza Italia come guida del centrodestra in Sicilia”.