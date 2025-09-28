La presenza di una bancarella, come se fosse al mercato ma senza alcuna autorizzazione, con l’esposizione per la vendita di Dvd e Cd contraffatti e provento di duplicazione abusiva, nei pressi del lungomare Falcone – Borsellino a San Leone, non è sfuggita agli occhi dei carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, che in poco tempo, hanno fatto scattare un controllo antiabusivismo commerciale.

Rinvenuti e sequestrati circa 800 supporti digitali, tutti duplicati illegalmente. Il venditore, un 65enne di nazionalità senegalese residente ad Agrigento, è stato denunciato a piede libero. Dove rispondere dell’accusa di introduzione e commercio di prodotti realizzati in violazione della legge sul diritto d’autore. Secondo gli investigatori, Dvd e Cd erano confezionati in maniera artigianale, inseriti in buste di plastica e accompagnati dalle copertine costituite da fotocopie di quelle originali.

