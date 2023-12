Disney Wish: Trama, Doppiatori Italiani e Programmazione nei Cinema di Agrigento per il Magico Film di Natale

“Wish” di Disney: Il Magico Classico di Natale

Il tempo di festa si avvicina e con esso giunge un regalo speciale dai Walt Disney Animation Studios: “Wish”, un’epica avventura animata che incanterà gli spettatori di tutte le età. Questo capolavoro, celebrativo del centenario della casa di Topolino, svela un mondo di sogni, magia e amicizia.

La Trama: Un Viaggio di Sogni e Ribellione

“Wish” si distingue per la sua fresca e coinvolgente trama. Seguiamo Asha, una principessa adolescente che abita nel fantastico regno di Rosas nel Mediterraneo. La sua vita prende una svolta quando scopre la vera natura del sovrano, Re Magnifico, e decide di ribellarsi, guidando una rivolta contro il tiranno con l’aiuto della sua capretta, Valentino, e del potere di Star, una stella cosmica dai poteri straordinari.

I Temi: Incanto e Musicalità

La magia di “Wish” si diffonde attraverso una combinazione di avventura, magia e melodia. La colonna sonora, composta da Julia Michaels in collaborazione con Benjamin Rice, trasporta gli spettatori in un vortice di emozioni. Le musiche originali, già un successo sui social media, hanno conquistato il cuore degli spettatori, con particolare attenzione alla canzone “Un sogno splende in me”, interpretata dalla talentuosa Gaia Gozzi.

Doppiatori Italiani e Magia al Cinema

In questa affascinante esperienza, la versione italiana del film vanta doppiatori di prim’ordine, che danno vita ai personaggi con maestria. Un’immersione totale nella magia Disney per gli spettatori italiani!

Programmazione nei Cinema di Agrigento

Se sei pronto a vivere l’avventura di “Wish”, ecco la programmazione nei cinema di Agrigento:

Cinema Multisala Ciak:

Wish (Animazione Disney) Orari: 16:30 / 17:00 / 18:30

Altri film in programmazione: “Wonka” e “Santocielô”

Cinema Concordia:

Santocielô Orari: 18:00 / 20:15 / 22:30



Per prenotazioni telefoniche:

Cinema Multisala Ciak: ☎️ 0922596015

☎️ 0922596015 Cinema Concordia: ☎️ 0922824537

“Wish” promette di essere un’esperienza straordinaria, un mix perfetto di avventura, magia e melodia da vivere sul grande schermo. Prepara la tua visita e lasciati incantare!

