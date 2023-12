Il 22 dicembre ultimo appuntamento con la stagione concertistica 2023 dei “Venerdì Jazz al Palacongressi”. Si esibirà “Franck Amsallem Quartet” (Franck Amsallem Pianoforte, Alessandro Presti Tromba, Mauro Cottone Contrabbasso e Joe Santoro Batteria.)

Franck ha registrato dieci CD a suo nome e un’importante collaborazione, “New York Stories”, con Joshua Redman, Roy Hargrove e Danny Gatton su Blue Note USA. Nel 2009 ha pubblicato “Amsallem Sings”, mettendo in mostra il suo talento come pianista-cantante, con 12 canzoni dal Great American Songbook. Seguì “Franck Amsallem Sings Vol. II”, un’opera in trio registrata a Parigi. Franck ha recentemente fatto parte di “At Barloyd”, un cofanetto di 9 cd che presenta nove dei migliori pianisti jazz francesi.

Il concerto si terrà nella Sala Zeus, con inizio alle 19.30, ingresso gratuito.