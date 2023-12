“Presepe Vivente a Montallegro: Lo Spot ‘Italodisco’ del Parroco Don Domenico Mangione, una ‘Trovata’ Allegro-Comunicativa”

Gente allegra, Dio l’aiuta! Sembra che il parroco del paese, don Domenico Mangione, abbia preso alla lettera questo detto popolare, in occasione del prossimo presepe vivente in programma a Montallegro, nel campetto dell’oratorio, a partire dal 26 dicembre.

“Siamo a Montallegro – spiega il sacerdote, 41 anni, originario di Alessandria della Rocca – e vogliamo onorare, per l’appunto, il nostro paese che è “allegro” anche nel nome creando un’assonanza”.

Il prossimo presepe vivente a Montallegro, previsto nel campetto dell’oratorio a partire dal 26 dicembre, diventa una celebrazione di allegria, grazie alla creatività del parroco, don Domenico Mangione. Il sacerdote, originario di Alessandria della Rocca, ha concepito un’iniziativa che si integra perfettamente con lo spirito vivace del paese.

“In occasione della 17esima edizione di questo evento speciale, è stato ideato uno spot video sorprendente, commissionato a una società di creativi di Casteltermini”, spiega il sacerdote. L’aspetto innovativo? “Uno spot ‘allegro’ sui social che presenta un gruppo di persone, incluso il parroco, che eseguono una parodia del brano estivo ‘Italodisco’ dei ‘The Kolors’, enfatizzando la canzone-parodia che diventa il collante comunicativo di questa iniziativa.”

“Don Domenico, accompagnato dai giovani del ‘Centro giovanile Immacolata’, si è prestato a un’esibizione divertente e coinvolgente, rivelando il lato più vivace e creativo dell’evento”, continua il sacerdote. Nonostante un piccolo “slip” linguistico, il sacerdote spiega l’importanza del fine ultimo: “Promuovere l’evento attraverso i canali social per coinvolgere un vasto pubblico e incentivare la partecipazione al presepe vivente.”

Lo spot diventa così il punto di forza della promozione dell’edizione 2023, lanciando un invito accattivante agli abitanti del paese e a chiunque voglia partecipare. “Dopo la ‘prima’, ci saranno cinque repliche, ognuna alle ore 19, coinvolgendo attivamente la comunità.” Il biglietto d’ingresso, al costo di 6 euro, contribuisce al finanziamento delle attività comunitarie.

“Don Domenico, tra il serio e il faceto, si dimostra entusiasta nonostante la mole di lavoro, citando saggiamente Madre Teresa di Calcutta: ‘Trova un minuto per pensare, trova un minuto per pregare e trova un minuto anche per ridere’.” Una filosofia che riassume perfettamente la gioia e lo spirito di condivisione di questa iniziativa.