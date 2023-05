Lu Tri di Maju a Canicattì tra religione, tradizione e laboratori

Nell’antico quartiere di Borgalino, centro storico della città di Canicattì, in questi giorni si celebra Lu Tri di Maju, festa che anche quest’anno coinvolge tutti gli abitanti in uno spettacolare allestimento. Al fervore religioso per il SS.Crocifisso, si aggiunge la creatività dei fedeli, con un rimando ad opere votive che auspicano un buon raccolto dei frutti della terra, vocata alla coltivazione dell’Uva Italia di Canicattì. Tra i tanti che concorrono a rendere unica questa festa anche l’associazione “Sul Filo dell’Arte…Centro Storico” pregevole laboratorio sociale che dal 2021 si cimenta in opere collettive, venuto alla luce per contrastare il grigiore e la tristezza del periodo pandemico, dando seguito ad eventi a tema di grande interesse sociale; anche quest’anno il laboratorio di artiste, già promotrici della Grande Croce all’uncinetto di S.Spirito che ha portato l’arte dello Yarn Bombing a Canicattì, il 5 Maggio mette in mostra in Piazza Roma originali installazioni, colorando, con pennellate d’uncinetto, un luogo cult del centro storico. Dal patto d’amicizia con la città molisana di Trivento, denominata capitale mondiale della street art all’uncinetto, fino ad un annullo filatelico celebrativo e ad una raccolta di fondi per i bambini dell’Ucraina, supportati dall’Unicef presente al Teatro Sociale con la Presidente Nazionale Carmela Pace, le autorità e tutte le scuole della città, il gruppo costituisce, per molti, un’avanguardia del panorama artistico locale, privilegiando l’obiettivo di creare sinergie tra associazioni che si spendono per la valorizzazione del territorio e ponti con regioni d’Italia e città europee. Stavolta collaborerà all’allestimento di Piazza Roma anche il Club Antiche Passioni, instancabili collezionisti di moto e auto d’epoca, protagonisti anche di un raduno e una sfilata per le vie di Canicattì. Tra i vicoli del borgo antico Borgalino, colorati di intrecci, tra i rimandi alla tradizione contadina e la monumentalità dei palazzi nobiliari, la festa de Lu Tri di Maju mette in programma anche la Sagra della Ricotta e dell’Uovo, tutti insieme pronti ad accogliere turisti e visitatori.