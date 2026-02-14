Mancano alcune autorizzazioni e gestione illecita di rifiuti. La polizia di Stato, in collaborazione con il personale di Arpa sezione di Agrigento, ha sequestrato un impianto di autodemolizione, alla periferia dell’abitato di Licata. Qui in un terreno il proprietario aveva stoccato veicoli fuori uso e un ingente quantitativo di pezzi di auto e camion.

Nel piazzale sono stati rinvenuti ammassati rifiuti di categorie diverse, anche speciali e pericolosi. A finire nei guai un licatese proprietario della struttura.

L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di gestione illecita di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi in assenza delle obbligatorie autorizzazioni.

