Concluso lo screening sul personale del Libero Consorzio, tutti negativi i test

Concluso lo screening da Covid-19 effettuato dal Dipartimento di Prevenzione Siav dell’Asp di Agrigento sul personale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, su richiesta del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente. Oltre duecento i test effettuati nel drive-in di

piazzale Caos ad Agrigento sul personale dell’Ente che svolge prevalentemente la propria

attività in presenza. I tamponi rapidi antigenici, effettuati in regime di massima sicurezza, non

hanno evidenziato problemi sanitari.

I tamponi antigenici rapidi sono stati eseguiti con grande competenza dall’equipe di

prevenzione dell’Asp di Agrigento diretta dal dott. Vittorio Spoto e coadiuvata dal coordinatore

infermieristico Paolo Consiglio, dal personale medico e dagli infermieri del dipartimento di

prevenzione. Allo screening programmato dal servizio Prevenzione dell’Ente con il supporto

della Protezione civile del Libero Consorzio, hanno collaborato le associazioni di volontariato

AEOP di Porto Empedocle, i Finanzieri d’Italia di Agrigento, le Giubbe d’Italia di Aragona e i