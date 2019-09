Seconda vittoria di fila per l’Akragas di Mutolo che grazie ad una rete del bomber Gambino espugna un campo difficile come quello di Monreale. Dopo due giornate la squadra di Agrigento si trovo in testa al campionato di Eccellenza a punteggio pieno. Vincono anche Dattilo, Cephaledium e Geraci, tutte a 6 punti come l’Akragas. Il Canicatti batte 6-2 lo Sporting Vallone, mente il Pro Favara viene sconfitto 2-0 sul campo della Cephaledium.