Le cause del crollo che ha interessato l’ex ospedale della via Atenea ad Agrigento sono ancora da accertare. Ad indagare sul cedimento di una intera parete e di parte della stradina di Vicolo Ospedale sono i carabinieri della Stazione di Agrigento. Nel mirino dei militari dell’Arma e del sostituto procuratore della Repubblica Alessandra Failla, è finita l’area del cantiere, i cui lavori di restauro e rifunzionalizzazione dell’antico edifico erano quasi completati ed entro il mese di giugno prossimo, l’immobile doveva essere riconsegnato all’università di Palermo.

Dalle prime investigazioni è stato accertato che i tecnici e gli operai del cantiere negli ultimi giorni sarebbero stati impegnati in uno sbancamento alla base del muro crollato, pare, per l’installazione delle vasche idriche. Se ne saprà di più nelle prossime ore. Al momento le palazzine più a rischio di nuovi cedimenti sono quelle che si affacciano su Vicolo Ospedale dei Cavalieri di Malta: due bed and breakfast, una casa vacanza e un’abitazione di un impiegato regionale agrigentino, che per precauzione sono state tutte sgomberate.

