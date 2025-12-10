Agrigento si accende per il Natale 2025: ecco le immagini di Nino Piraneo
AGRIGENTO – Dall’albero luminoso installato dall’amministrazione comunale davanti alla Stazione Centrale, fino a quello scenografico di piazza Cavour realizzato dai privati: la città entra ufficialmente nell’atmosfera delle feste. Le luminarie a Porta di Ponte, le installazioni lungo via Atenea, la facciata del Municipio illuminata, le vetrine dei negozi e le rotatorie adottate dagli operatori privati compongono un mosaico di luci che accompagna l’avvio del Natale 2025.
Agrigento si veste a festa, mescolando tradizione e nuove scenografie luminose. Un percorso che unisce il cuore commerciale della città ai suoi luoghi simbolo, trasformati per l’occasione in quinte natalizie.
Ecco gli scatti realizzati da Nino Piraneo per AgrigentoOggi, che raccontano la città nella sua veste più brillante. Se avete allestito una vetrina o un’illuminazione segnalatecela.
