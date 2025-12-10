E’ stato travolto dal suo stesso furgone. La morte di Calogero Scaglione, trentottenne deceduto domenica mattina a Canicattì, è stata una tragica fatalità. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, infatti, l’uomo sarebbe stato investito dal mezzo che poco prima aveva parcheggiato.

Il veicolo si è messo in movimento travolgendolo contro un altro autocarro in sosta. Forse l’uomo, potrebbe non aver inserito correttamente il freno, o forse si è verificato un guasto all’impianto frenante. Questo non è ancora chiaro.

L’operaio, secondo la relazione del medico legale, è morto sul colpo. Calogero Scaglione lascia moglie e tre figlie piccole. I funerali si celebreranno questo pomeriggio, alle 15:30, alla chiesa Maria Ausiliatrice di Canicattì. Sotto choc la comunità canicattinese.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp