Affacciata alla finestra della cucina di casa, al piano terra di una palazzina, all’improvviso un delinquente, le ha strappato dal collo una collana d’oro, dileguandosi subito per le vie limitrofe. Ha vissuto momenti di paura una vedova novantenne, aggredita da un malvivente solitario, nel centro cittadino di Racalmuto.

Tutto quanto si è verificato in una manciata di secondi, l’altro pomeriggio. Il malvivente arraffato il prezioso bottino del valore di almeno un migliaio di euro, è fuggito. La pensionata, per sua fortuna, non ha riportato alcun trauma.

Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della Stazione cittadina, coordinati dal Comando compagnia di Canicattì. Non c’è certezza, ma l’ipotesi investigativa privilegiata è che ad agire sia stato un immigrato.

