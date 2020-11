Morto per Covid un uomo di Campobello di Licata. Altri tredici nuovi casi a Canicattì

Una persona di Campobello di Licata è morta per Covid-19. “Una brutta notizia che ci rattrista e ci deve far riflettere – dice il sindaco Giovanni Picone . Sono vicino ai familiari in questo momento di dolore. È straziante non poter essere vicino al proprio congiunto, e non poter partecipare alle esequie. Che nessuno osi dire o pensare che era anziano o altro. Dinanzi alla morte e al distacco da un proprio congiunto non c’è età. Parliamo di vite umane che hanno dato tanto nella vita ai loro familiari, insegnamenti, valori, affetto e tanto altro. Un forte abbraccio alla famiglia”. A Campobello di Licata ci sono altri casi positivi. “Vi invito ancora una volta a rispettare le precauzioni che vengono suggerite e a limitare le uscite e quando è possibile uscite un componente a nucleo familiare. Solo limitando gli spostamenti e contatti si potranno abbassare i contagi”, conclude il primo cittadino.

E altri 13 casi positivi a Canicattì. Per lo più si tratta di soggetti facenti parte degli stessi nuclei familiari dove, nei giorni scorsi, è stata riscontrata la positività di qualche loro congiunto. Nessuno di loro ha dovuto fare ricorso a strutture ospedaliere e, pertanto, si trovano in isolamento presso il loro domicilio. Gli attuali positivi a Canicattì salgono a 149.

Nel pomeriggio di domenica a Canicattì si è conclusa la due giorni di screening anticovid, che ha coinvolto gli studenti, che frequentano le scuole superiori, unitamente a docenti, personale e rispettivi familiari. I tamponi rapidi processati nelle giornate di sabato e domenica sono stati complessivamente 952. Tutti i tamponi hanno fortunatamente dato esito Negativo.

“Colgo l’occasione per ribadire un grande e doveroso ringraziamento a tutti coloro che si sono spesi per l’ottima riuscita dell’iniziativa dal personale sanitario, medici e paramedici, alla Protezione Civile Comunale, volontari Associazione Vigili del Fuoco in congedo, Polizia Municipale e Assessori comunali. Purtroppo, invece, dal fronte dei tamponi molecolari effettuati dall’Asp su soggetti che si trovano da giorni in isolamento domiciliare, non ci sono buone notizie”, dice il sindaco canicattinese Ettore Di Ventura.