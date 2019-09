Agrigento domina a Capo D’Orlando facendo sua la terza gara del girone azzurro della Supercoppa. Finisce 108-68. Ben sei i giocatori della squadra di Coach Cagnardi in doppia cifra. Strepitoso Ambrosin 23 punti , 20 per Pepe, 15 per Easley, 12 James e De Nicolao, 11 Fontana. Dominio assoluto per Agrigento che al termine del terzo quarto conduceva 60-87. Non c’è storia nell’ultimo periodo (8-21).

Parziali 16-33; 28-33, 16-21, 8-21