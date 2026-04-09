“La Democrazia Cristiana rivendica con chiarezza il ruolo svolto in queste settimane nel percorso verso l’unità del centrodestra. Un contributo determinante, fatto di dialogo, responsabilità e disponibilità al confronto, sempre con l’obiettivo di costruire una proposta credibile per la città Agrigento.

Noi ci siamo e ci saremo, con la nostra lista e il nostro simbolo, così come avviene nel perimetro regionale. È una scelta di coerenza politica ma anche di rispetto verso i nostri elettori e verso una storia che continua a essere punto di riferimento per tanti cittadini.

Attendiamo adesso il nome che possa unire davvero tutte le forze del centrodestra, per avviare finalmente una campagna elettorale che metta al centro i programmi, le soluzioni e lo spirito di servizio. Agrigento non ha bisogno di divisioni né di personalismi, ma di una visione chiara e condivisa.

Oggi più che mai serve unità, concretezza e la volontà di rimboccarsi le maniche. Per questo stiamo costruendo una lista fatta di uomini e donne, con una presenza significativa di giovani, pronti a mettersi in gioco con passione e senso di responsabilità. Persone che conoscono i bisogni del territorio e che vogliono essere al fianco dei cittadini, soprattutto di chi vive situazioni di difficoltà.

La nostra sarà una proposta radicata nella realtà, capace di ascoltare e di intervenire. Perché la politica, prima di tutto, è servizio.” Così Totò Cascio, coordinatore regionale della Democrazia Cristiana, interviene nel dibattito politico sulle prossime amministrative di Agrigento, ribadendo il ruolo del partito e la volontà di contribuire alla costruzione di un centrodestra unito.

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