Agrigento sconfitta a Siena: al PalaEstra la Mens Sana vince 81-76 – TABELLINO

Sconfitta esterna per la Fortitudo Agrigento. La squadra di coach Ciani cede sul parquet dell’ON Sharing Mens Sana restando così ferma a quota 16 punti in classifica. La partita era valida per l’ultima giornata di andata del campionato di Lega A2 girone Ovest. Una sconfitta che tiene fuori per il secondo anno consecutivo Agrigento dalla fase finale della Coppa Italia. Per Agrigento due gli uomini in doppia cifra, Cannon e Ambrosin, entrambi a quota 24 punti.

ON Sharing Mens Sana Siena – M Rinnovabili Agrigento 81-76 (20-17, 16-18, 19-22, 26-19)

Tabellini: