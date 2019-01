Serie A2 Ovest: risultati e classifica dell’ ultima giornata. Le qualificate alla Coppa Italia e gli accoppiamenti

Ecco di seguito i risultati della 15^ giornata, ultima di andata della Serie A2 Old Wild West girone Ovest 2018-19, la classifica e prossimo turno 16^ giornata, prima di ritorno.

Di seguito le squadre qualificate per la Final Eight di Coppa Italia LNP Serie A2 Old Wild West (1-3 marzo 2019, organizzazione affidata alla Poderosa Montegranaro). Ammesse le prime quattro classificate di ogni girone al termine della fase di andata.

Girone Est: Lavoropiù Fortitudo Bologna, De’ Longhi Treviso, Tezenis Verona, XL Extralight Montegranaro

Girone Ovest: Bergamo, Virtus Roma, Benacquista Assicurazioni Latina, Edilnol Pallacanestro Biella

Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale (venerdì 1° marzo):

Lavoropiù Fortitudo Bologna-Edilnol Pallacanestro Biella

Virtus Roma-Tezenis Verona

De’ Longhi Treviso-Benacquista Assicurazioni Latina

Bergamo-XL Extralight Montegranaro

Nelle semifinali (sabato 2 marzo) la vincente di Fortitudo Bologna-Biella affronterà la vincente di Virtus Roma-Verona, mentre la vincente di Treviso-Latina sfiderà la vincente di Bergamo-Montegranaro

TABELLINO

ON Sharing Mens Sana Siena – M Rinnovabili Agrigento 81-76 (20-17, 16-18, 19-22, 26-19)

ON Sharing Mens Sana Siena: Carlos Morais 19 (6/12, 2/6), Tommaso Marino 16 (2/2, 3/6), A.j. Pacher 16 (3/6, 2/3), Alex Ranuzzi 14 (4/6, 1/1), Roberto Prandin 9 (3/5, 1/3), Janko Cepic 3 (0/1, 1/2), Todor Radonjic 2 (1/2, 0/0), Ion Lupusor 2 (1/3, 0/1), Giacomo Sanguinetti 0 (0/2, 0/3), Leonardo Ceccarelli 0 (0/0, 0/0), Andrea Del debbio 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Ricciardelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 – Rimbalzi: 36 11 + 25 (A.j. Pacher 9) – Assist: 16 (Carlos Morais 6)

M Rinnovabili Agrigento: Jalen Cannon 24 (10/15, 1/2), Lorenzo Ambrosin 24 (6/8, 2/7), Edoardo Fontana 8 (1/4, 2/2), Marco Evangelisti 7 (2/4, 1/4), Dimitri Sousa 6 (3/7, 0/5), Tommaso Guariglia 4 (2/3, 0/0), Amir Bell 3 (0/4, 1/4), Simone Pepe 0 (0/2, 0/2), Giuseppe Cuffaro 0 (0/0, 0/0), Giacomo Zilli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 8 – Rimbalzi: 33 12 + 21 (Jalen Cannon, Lorenzo Ambrosin, Dimitri Sousa 7) – Assist: 11 (Lorenzo Ambrosin, Marco Evangelisti, Amir Bell 3)

RISULTATI 15^ GIORNATA

06/01/2019 Virtus Roma Axpo Legnano 100 – 81

06/01/2019 Novipiù Casale Monferrato Edilnol Pallacanestro Biella 57 – 65

06/01/2019 2B Control Trapani Benfapp Capo d’Orlando 89 – 93

06/01/2019 Bertram Tortona Bergamo 75 – 78

06/01/2019 ON Sharing Mens Sana Siena M Rinnovabili Agrigento 81 – 76

06/01/2019 Zeus Energy Group Rieti Remer Blu Basket Treviglio 59 – 57

06/01/2019 Benacquista Assicurazioni Latina Leonis Roma 110 – 95

06/01/2019 BPC Virtus Cassino Givova Scafati 69 – 73

CLASSIFICA

Bergamo 22

Virtus Roma 22

Benacquista Assicurazioni Latina 20

Edilnol Pallacanestro Biella 18

Benfapp Capo d’Orlando 18

Zeus Energy Group Rieti 18

Novipiù Casale Monferrato 16

Leonis Roma 16

M Rinnovabili Agrigento 16

Givova Scafati 14

2B Control Trapani 14

Remer Blu Basket Treviglio 14

ON Sharing Mens Sana Siena 13

Bertram Tortona 8

Axpo Legnano 6

BPC Virtus Cassino 2

PROSSIMO TURNO 16^ GIORNATA, PRIMA DI RITORNO

12/01/2019 19:00 Benacquista Assicurazioni Latina Novipiù Casale Monferrato PalaBianchini

12/01/2019 19:00 Leonis Roma 2B Control Trapani Palasport “Ponte Grande” – Ferentino

12/01/2019 20:30 Bergamo Givova Scafati PalaAgnelli

12/01/2019 20:30 ON Sharing Mens Sana Siena Bertram Tortona PalaEstra

13/01/2019 18:00 Axpo Legnano Remer Blu Basket Treviglio PalaBorsani – Castellanza

13/01/2019 18:00 Edilnol Pallacanestro Biella Zeus Energy Group Rieti HYPE Forum

13/01/2019 18:00 BPC Virtus Cassino Virtus Roma Palasport “Città di Frosinone” – Frosinone

13/01/2019 18:00 Benfapp Capo d’Orlando M Rinnovabili Agrigento PalaSikeliArchivi